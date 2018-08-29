وانتقد المشاركون الذي تجاوز عددهم الالف، سياسات الحكومة البيئية العاجزة عن ايجاد حل لازمة النفايات بطريقة سليمة ومستدامة.

ورفعت شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين الذين وافقوا على انشاء المحرقة.

واعتبر المشاركون أن "قرار انشاء محرقة للنفايات في بيروت سيكلف الدولة عشرات ملايين الدولارات، وهو مبني على صفقات سياسية ومالية لن تجلب سوى الامراض والسرطانات لمنطقة بيروت وجبل لبنان"، حسب تعبير أحد المنظمين.

ولفت بيان صادر عن الداعين للمسيرة بأن "السلطة السياسية وعدت الناس بحلول، لكنها استمرت في ردم البحر وانشاء المطامر غير الصحية، وتدمير البيئة والجبال والبحر ما أدى إلى تهديد صحة اللبنانيين ومستقبلهم".

وقالت النائب في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان لسكاي نيوز عربية إن "قوى الأمر الواقع تحاول فرض المحارق كحل أزمة النفايات، لكن هذه الصفقة لن تمر في ظل رفض الشباب والشعب اللبناني لها".

وأضافت: "الحل موجود عبر اعتماد الإدارة المتكاملة للنفايات التي تسمح لنا بالفرز من المصدر وبإعادة تدوير النفايات، والمعالجة البيولوجية".

وتوقف المعتصمون أمام بلدية بيروت والبرلمان اللبناني ووزارة البيئة والسراي الحكومي، متهمين السلطة السياسية بالتواطؤ لقتل اللبنانيين عبر إنشاء المحرقة.

ووعد المعتصمون بتظاهرات وتحركات خلال الأيام المقبلة بغية فرض مزيد من الضغوط لإلغاء قرار إنشاء المحارق.