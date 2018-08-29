وقالت مصادر محلية الاربعاء، إن الاشتباكات تأتي عقب شن مسلحي التنظيم هجوما على قوات النظام التي تقدمت في المنطقة.

وأضافت المصادر أن مسلحي التنظيم يحاولون استعادة النقاط التي انسحبوا منها صباح اليوم بريف السويداء الشرقي.

واستهداف قوات النظام مواقع التنظيم بغارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي في محاور متعددة في منطقة الصفا، مما تسبب بانسحاب مسلحي التنظيم من سد هاطيل الذي يعتبر من أهم مصادر المياه في ريف السويداء الشرقي، وفق ما أفاد به ناشطون

كما سيطرت قوات النظام السوري على نقاط في منطقة الصفا، بعد انسحاب مسلحي تنظيم داعش في المنطقة.