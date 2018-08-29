وأوضح بيان للتحالف العربي، أن التقرير أغفل الإشارة إلى الصواريخ التي تطلقها ميليشيات الحوثي الإيرانية على السعودية وتتعمد فيها أن تصيب المدنيين.

وأضاف أن التقرير لم يشر أيضا إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع ودعمها لميليشيات الحوثي التي انقلبت على الحكومة الشرعية عام 2015.

وشدد التحالف العربي على أن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان قد وقع في العديد من المغالطات المنهجية في توصيفه لوقائع النزاع الدائر بالبلاد.

وأبدى البيان استغرابه من تجاهل التقرير للجهد الإنساني الكبير الذي تقوم به دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وقال البيان إن انقلاب ميليشيات الحوثي الموالية لطهران ورفضها الجهود السلمية بقيادة الأمم المتحدة من أبرز أسباب استمرار الصراع.