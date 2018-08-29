وأكد السيسي أن استقباله لنائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دى مايو في القاهرة، الأربعاء، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين، خلال الفترة الأخيرة، يؤكد عودة العلاقات المصرية الإيطالية إلى مسارها الطبيعي.

وأشاد السيسي بالجهود الكبيرة لشركة إيني الإيطالية، وما أنجزته على أرض الواقع في مختلف المشروعات التي تشارك فيها في مصر.

نائب رئيس الوزراء الإيطالي، من جانبه، أكد حرص بلاده على تكثيف التعاون مع مصر، خلال الفترة المقبلة، في مختلف المجالات، معربا عن تقدير السلطات الإيطالية لتطور مسار قضية ريجيني الذي وجدت جثته على طريق "القاهرة - الإسكندرية"، في 25 يناير عام 2016.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن التعاون في مجال الطاقة، وذلك في ضوء اكتشافات الغاز الأخيرة في مصر، وسعيها لكى تكون مركزا إقليميا لتجارة وتداول البترول والغاز.

كما استعرض اللقاء الأعباء التي تتحملها مصر لاستضافة الملايين من اللاجئين، وجهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط التي ساهمت في الحد من انتقال اللاجئين بشكل ملحوظ، حيث لم تسجل حالة واحدة من مصر منذ عام 2016 وحتى الآن.