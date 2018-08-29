وأشارت القيادة العامة في بيان بشأن العملية الشاملة سيناء 2018 إلى استمرار العمليات في شمال ووسط سيناء ما أسفر عن تدمير 18 مخبأ وملجأ خاص بالعناصر الإرهابية كما تم ضبط وتدمير عشرة عربات مختلفة الطرز وست دراجات نارية بدون لوحات معدنية وكتشاف وتفكيك وتفجير 41 عبوة ناسفة بواسطة عناصر المهندسين العسكريين تم زراعتها علي محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات.



ومن جهة أخرى، ذكر البيان أن القوات الجوية وجهت ضربة مركزة ضد منطقة كانت تستخدمها العناصر الإرهابية بالمنطقة الصحراوية غربي مصر وتبعها قيام قوات مكافحة الإرهاب بدفع دوريات للتمشيط ما أسفر عن مقتل سبعة إرهابيين شديدي الخطورة وضبط عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع والمعدات والذخائر والأحزمة الناسفة التي كانت بحوزتهم، وتدمير سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر ووكر عثر بداخله على كميات كبيرة من مواد الإعاشة وأجهزة اتصال لاسلكية وعدد من دوائر النسف والتدمير وكتب تدعو للفكر التكفيري ومبالغ مالية وملابس عسكرية.

وعلى الحدود الغربية للبلاد، دمرت القوات الجوية 38 عربة تستخدم في أعمال التهريب، كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط طائرة بدون طيار وجهازي اتصال عبر الأقمار الصناعية و 1100 كيلوغرام من الحشيش المخدر و مليون و 300 ألف قرص مخدر.

كما تم ضبط ألفي شخص من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة بالطرق الغير شرعية.

وفى نطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، تم ضبط 700 كيلوغرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع و12 عربة تستخدم في أعمال التهريب، كما تم التحفظ على مركب صيد محملة بمواد مخدرة وبضائع مهربة.

وعلى الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، ضبطت القوات المسلحة 5 أجهزة للكشف والتنقيب عن الذهب وهاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية وطنين من الأحجار الصخرية التي تحتوى على خام الذهب و26 عربة و55 متهماً في أعمال التهريب والتنقيب عن الذهب.