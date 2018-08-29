وذكرت القيادة الأميركية في أفريقيا، الأربعاء، في بيان "نتحقق حاليا من عدم سقوط مصابين أو قتلى من المدنيين جراء هذه الضربة الجوية" التي وقعت على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب غربي مقديشو.

ونفذت الولايات المتحدة 21 ضربة كهذه، العام الجاري، ضد حركة الشباب التي تتخذ من الصومال مقرا لها.

والجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة تعد من أخطر المنظمات الإرهابية الناشطة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وغالبا ما تستهدف مقديشو بهجمات قاتلة.

ومنذ أواخر العام الماضي، شنت الولايات المتحدة عددا من الضربات الصاروخية بطائرات مسيرة من دون طيار ضد وجود محدود لمقاتلين مرتبطين بتنظيم داعش في الجزء الشمالي من الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.