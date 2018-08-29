وأكدت مصادر محلية أن الاشتباكات بين النظام والمليشيا العراقية مازالت جارية في عدة مناطق في موحسن والبوليل والبوكمال بريف دير الزور الشرقي وخلفت 12 قتيلا من الطرفين.

وبحسب المصادر إن سبب الاشتباكات هو الخلاف على إدارة المعابر البرية والنهرية، والتي كانت تجني أموالاً وأتاوات من المدنيين العابرين لنهر الفرات.

على صعيد آخر، أفادت مصادر ميدانية لسكاي نيوز عربية باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري ومسلحي تنظيم داعش في كل من بادية العشارة والكشمة والدوير شرقي ديرالزور بالتزامن مع قصف متبادل باتجاه البادية.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات جاءت نتيجة هجوم مسلحي التنظيم على مواقع قوات النظام في بلدة الكشمة شرق ديرالزور وسط دوّي انفجارات عنيفة هزّت المنطقة.