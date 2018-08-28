وحرص الرئيس الفيتنامي والوفد المرافق له، على التقاط صور تذكارية بالمنطقة، والاستماع لشرح المرشدين السياحيين عن تاريخ بناء الأهرام.

وقال مدير عام منطقة آثار الهرم أشرف محي الدين، إن الجولة بدأت بزيارة الهرم الأكبر، ثم منطقة البانوراما وتمثال أبو الهول.

وأضاف محيي الدين أن الرئيس "أعرب عن سعادته بالزيارة وإعجابه بالحضارة المصرية"، ونقل عن تران داي كوانغ قوله: "إذا استطاع أن يبني الإنسان هرما (مثل أهرامات الجيزة) يستطيع أن يفعل أي شيء".

والاثنين استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الفيتنامي في قصر الاتحادية بالقاهرة، حيث شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين، لتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات.