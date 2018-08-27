ويعمل مطار دبي بصورة طبيعية، وتسير مواعيد الرحلات كما هو مخطط لها.

يذكر أنه منذ افتتاح مطار دبي الدولي في ديسمبر عام 1960، حققت أعداد الركاب نموا متواصلا بمعدل سنوي قدره 15 في المائة.

ويتعامل المطار حاليا مع أكثر من 2,2 مليون طن من الشحنات، وما يزيد عن 65 مليون مسافر سنويا، حيث تسير أكثر من 140 شركة طيران رحلات منتظمة تربط بين دبي وأكثر من 260 وجهة في القارات الست، حسب ما ذكر موقع مطارات دبي.

وفي ظل التوقعات بارتفاع معدلات الحركة إلى 100 مليون مسافر و4 ملايين طن من الشحنات سنويا بنهاية العقد الجاري، رسخ مطار دبي الدولي مكانته كمطار حيوي سريع النمو يربط فيما بين العالم بأسره.