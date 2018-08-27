وأشار إلى أن الغارات طالت مبنى تحت سيطرة داعش في منطقة مخمور قرب الموصل، وجيبا آخر للتنظيم في منطقة راوة بمحافظة الأنبار.

وفي سوريا، تركزت غارات التحالف على مواقع للتنظيم قرب مدينة البوكمال وبادية الجزيرة شرقي البلاد، مشيرا إلى أن الضربات دمرت مركبات وخطوط إمداد تابعة للتنظيم.

وأوضح التحالف الدولي أن هذه الضربات نفذت عبر الطائرات المقاتلة، والقاذفات والمروحيات والطائرات المسيرة "الدرونز".

وأطلق التحالف الدولي عملية "راوندآب" في الأول من مايو الماضي، من أجل التسریع في ھزیمة داعش في وادي نھر الفرات الأوسط ومنطقة الحدود العراقیة السوریة، وذلك عبر العمليات الهجومية والغارات الدقيقة.

وفقد داعش 90 في المائة من الأراضي التي كانت يسيطر عليها في العراق وسوريا في عام 2014، عندما أعلن ما يسمى بـ"دولة الخلافة".

لكنه مازال يسيطر على جيوب صغيرة في الصحراء الممتدة بين الحدود العراقية السورية، يشن من خلالها هجمات متفرقة بين الحين والآخر.

وكان آخر هجوم شنه داعش في 18 أغسطس الجاري، عندما هاجم مسلحوه أكبر قاعدة لقوات التحالف الدولي في ريف دير الزور، شمالي سوريا، قبل أن تتدخل مقاتلات التحالف وتحبط الهجوم.