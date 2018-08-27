وجاء في البيان الصادر عن الجمهورية أن "الرئيس أجرى حوارات عديدة ومعمقة مع كافة القوى السياسية بشأن الإسراع في حسم تفاهماتها السياسية لإنجاز الاستحقاقات الدستورية المترتبة على انعقاد المجلس وما تليها من اختيار لرئيس المجلس ونائبيه وفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة".

وفي مايو الماضي، أدلى العراقيون بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية منذ هزيمة تنظيم داعش في البلاد، في وقت أثار الغموض بشأن تشكيلة الحكومة الجديدة توترات وسط تنامى الاستياء الشعبي بسبب سوء حالة الخدمات الأساسية وارتفاع نسبة البطالة وبطء وتيرة إعادة البناء بعد الحرب ضد داعش.

وأقرت المحكمة الاتحادية العليا نتائج الانتخابات في 19 أغسطس، وبذلك أصبح أمام معصوم 15 يوما لدعوة البرلمان الجديد للانعقاد في خطوة أولى ضمن عملية تستمر 90 يوما بموجب الدستور وتؤدي في نهاية المطاف إلى حكومة جديدة.

وسينتخب النواب في جلستهم الأولى رئيسا للبرلمان ونائبين له. وسينتخبون فيما بعد رئيسا جديدا للبلاد وسيكلفون زعيم الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.

وأخرت إعادة فرز الأصوات العملية ثلاثة أشهر، لكنها لم تسفر عن اختلاف كبير عن النتائج الأولية، إذ حافظ رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر على تقدمه.