واندلعت الاشتباكات بين ميليشيات مسلحة تابعة لـ"المجلس الرئاسي" في طرابلس، استخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وفق ما ذكرت ومصادر "سكاي نيوز عربية".

وقال مصدر طبي في مستشفى الخضراء في طرابلس، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن المستشفى استقبل حتى الآن 9 جرحى أغلبيتهم من المدنيين الدين سقطوا خلال الاشتباكات المسلحة.

وشارك في الاشتباكات "اللواء السابع مشاة" من مدينة ترهونة التابعة لما تسمى "حكومة الوفاق الوطني" من جهة، وميليشيات من طرابلس تابعة لوزارة الداخلية بالحكومة ذاتها.

وبدأت الاشتباكات بعد هجوم شنه أفراد من "اللواء السابع" نحو العاصمة طرابلس، إذ تمكنوا من السيطرة على معسكرات ومقرات كانت تابعة لميليشيات أخرى في المدينة.

وغادر أعضاء في "المجلس الرئاسي" مقر إقامتهم في قاعدة "بوستة" العسكرية في طرابلس مع بدء الاشتباكات، في وقت لا يزال رئيس المجلس فايز السراج في لندن لقضاء عطلة عيد الأضحى.

وأفادت مصادر "سكاي نيوز عربية"، أن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى الآن في مناطق وأحياء جنوب وجنوب شرقي طرابلس، وتحديدا في حي صلاح الدين وعين زارة وخلة الفرجان ومواقع أخرى.