وذكرت وسائل إعلام جزائرية، الاثنين، أن انتشار وباء الكوليرا طغى على الاجتماع بين الوزيرة ومديري التربية، مطمئنة أولياء الأمور باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على نظافة المؤسسات التربوية.

وطلبت بن غبريت من البلديات العمل على تنظيف المؤسسات التربوية، خاصة المراحيض، إضافة إلى تنظيف صهاريج المياه وإعادة ملئها، وفق ما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، الاثنين.

وحثت الوزيرة المديرين على تحضير ملصقات ومناشير تحث الطلبة على كيفية تفادي الإصابة بالكوليرا، وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد الذي سينطلق قريبا في البلاد.

وتوفي شخصان على الأقل وأصيب نحو 50 آخرين خلال الأسبوع الماضي بسبب انتشار الكوليرا في بعض الولايات الجزائرية، الأمر الذي دفع السلطات إلى التحرك لتجنب تفشي المرض.