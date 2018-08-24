وأضافت أن الحادثة تسببت بإصابة اثنين من الحجاج، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأكدت قوة أمن المسجد الحرام أن حالة المصابين الاثنين مستقرة.

يأتي ذلك في وقت يختتم حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، حيث يواصل الحجاج المتأخرون رمي الجمرات، وعقب الانتهاء من رمي الجمار يتوجهون إلى مكة لأداء طواف الوداع قبل مغادرة المدينة المقدسة.

وغالبا ما يتجه المتعجلون بعد إنهاء طواف الوداع، آخر مناسك الحج إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف وأداء الصلاة فيه.

وكان الحجيج، الذين يتجاوز عددهم المليونين رموا جمرة العقبة الكبرى، في أول أيام عيد الأضحى، الثلاثاء، في مشعر منى، كما نحروا الهدي، وذلك عقب نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة، بعدما قضوا فيها ليلتهم.

وأدى ضيوف الرحمن هذا العام مشاعرهم في ظروف جيدة، حيث استحدثت السلطات السعودية طرقا حديثة مكنت حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بطريقة سهلة.

ونشرت المملكة قوات الأمن والمسعفين، كما استخدمت التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك طائرات المراقبة، من أجل مراقبة تحركات الحجاج وأمنهم وسلامتهم.