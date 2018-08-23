وأفاد مراسلنا بأن 12 مسلحا من الميليشيات قتلوا خلال المواجهات مع قوات الجيش في محيط منطقة مران، معقل زعيم الميليشيات، عبدالملك الحوثي .

وأحبطت قوات الجيش اليمني، في وقت سابق، محاولة تسلل للحوثيين في محور البقع بصعدة، قتل على أثرها سبعة من المهاجمين.

وكان الجيش وبإسناد من التحالف العربي أطلق، الأربعاء، عملية اقتحام معقل الحوثي، من 4 محاور، ونجح في استعادة مواقع عدة وسط معارك عنيفة.

وقالت مصادر عسكرية، إن اقتحام مران الذي شهد معارك عنيفة، يأتي ضمن عملية "قطع رأس الأفعى".

والثلاثاء، سيطر الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف، على آخر جيوب الميليشيات في مديرية باقم، بحافظة صعدة.