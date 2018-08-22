وأوضح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن طائرة الملازم أول الطيار أحمد علي محمد خليف الخوالدة، تعرضت لحادث سقوط خلال رحلة تدريبية في ولاية تكساس الأميركية، مما أدى إلى مقتل الطيار وزميله الأميركي.

وتم تشكيل هيئة تحقيق مشتركة من الجانبين الأردني والأميركي للوقوف على أسباب الحادث، حسب ما أوضحت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".