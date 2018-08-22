وأضاف بولتون لوكالة "رويترز"، الأربعاء، أن اتفاق مبادلة العملة الذي أبرمه البنك المركزي القطري مع نظيره التركي "غير كاف" لمساعدة الاقتصاد التركي.

وأكد أن الأزمة الدبلوماسية مع أنقرة، يمكن أن تنتهي فور إطلاق سراح القس الأميركي، أندرو برانسون، الذي تحتجزه السلطات التركية.

وتابع المسؤول الأميركي "ارتكبت الحكومة التركية خطأ كبيرا بعدم إطلاق سراح القس برانسون".