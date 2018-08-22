وذكر البيان أن العفو شمل "مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين، ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 889 شخصا".

وفي وقت سابق، أصدر العاهل المغربي عفوا ملكيا عن 450 شخصا من بينهم 22 محكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن قرار العفو عن الأشخاص المحكومين بالإرهاب جاء بعد مشاركة هؤلاء في دورة من برنامج مصالحة الرامي إلى إعادة إدماج السجناء ومصالحتهم مع المجتمع.

وقال بيان لوزارة العدل إن المبادرة الملكية تأتي أيضا بعد مراجعة السجناء مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية وأعلنوا نبذهم لكل أنواع التطرف والإرهاب" وتشبثھم بثوابت ومقدسات الأمة، وتعلقهم الراسخ بالمؤسسات الوطنية.