كانت واشنطن تسعى منذ فترة طويلة وراء إبراهيم حسن العسيري العضو في تنظيم القاعدة باليمن، الذي يعد من أخطر صانعي قنابل في العالم، بسبب قدرته على صنع قنابل يصعب اكتشافها، من بينها بعض المتفجرات التي تم تزويد مفجرين انتحاريين بها.

وقال المسؤولان الأميركيان لرويترز وأحدهما مسؤول رفيع إنهما واثقان من أن العسيري قُتل. وتحدث المسؤولان شريطة عدم نشر اسميهما.

وأضاف أحد المسؤولين "أننا واثقون جدا من مقتله".

ونُشر الأسبوع الماضي تقرير لخبراء الأمم المتحدة الذين يتابعون تنظيمي داعش والقاعدة لحساب مجلس الأمن الدولي. وذكر التقرير أن بعض الدول قالت إن العسيري "ربما قُتل في النصف الثاني من 2017".

وقال خبراء الأمم المتحدة "في ضوء الدور الذي قام به العسيري في الماضي في مؤامرات ضد الطيران، فإن ذلك سيمثل ضربة قوية لقدرة (التنظيم) في مجال العمليات ".

وتعتبر الولايات المتحدة فرع القاعدة في اليمن واحدا من أخطر أفرع التنظيم الإرهابي، ومن بين أعضائه العسيري الذي كان سببا لقلق دائم للحكومة الأميركية منذ محاولة في 2009 لتفجير طائرة ركاب متجهة إلى ديترويت في يوم احتفالات عيد الميلاد.