ويمثل هذا أول تحقيق يعلن الجيش الإسرائيلي عن إجرائه بشأن استخدامه القوة المميتة في مواجهة المظاهرات على الحدود، التي بدأت قبل خمسة أشهر.

ويشمل التحقيق مقتل عبد الفتاح عبد النبي (18 عاما) في 30 مارس، وعثمان حلس (15 عاما) في 13 يوليو، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن تحقيقاته المبدئية في الواقعتين أثارت "شكا في عدم توافق إطلاق النار في هاتين الواقعتين مع معايير إجراءات العمليات".

وأظهرت لقطات مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد واقعة يوم 30 مارس، سقوط الشاب الفلسطيني على الأرض أثناء عدوه وفي يده إطار.

وقال منظمو الاحتجاج إن عبد النبي تلقى رصاصة في ظهره، فيما أصيب حلس برصاصة في صدره.

يذكر أن نحو 170 فلسطينيا قتلوا برصاص الجنود الإسرائيليين خلال الاحتجاجات الأسبوعية، مما أدى إلى توجيه انتقادات دولية لإسرائيل.