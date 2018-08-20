وأيدت المحكمة الاستئناف الذي تقدمت به الدولة لإصدار عقوبة أطول، وتمديد فترة سجن بن ديري من تسعة أشهر إلى 18 شهرا.

وكانت محكمة القدس المحلية قضت، في أبريل، أن ديري فتح النار "ظلما" خلال المظاهرات في الضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل نديم نوارة البالغ من العمر 17 عاما.

وحكمت المحكمة بأن نوارة لم يشكل تهديدا مباشرا لحياة ديري، وأنه أطلق، بشكل يتسم بالإهمال، رصاص حي بدلا من الرصاص المطاطي المستخدم عادة لتفريق المظاهرات.

ووافق ديري على صفقة إقرار بالذنب غيرت التهمة من القتل غير العمد إلى إلحاق أذى جسدي خطير والموت من خلال الإهمال.

وأصدرت المحكمة أمرا بسداد ديري مبلغ 14000 دولار لعائلة الضحية.