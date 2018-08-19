أبوظبي - سكاي نيوز عربية قررت النيابة العامة في مصر، الأحد، إحالة راهبين محبوسين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبومقار بوادي النطرون.