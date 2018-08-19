أبوظبي - سكاي نيوز عربية قررت النيابة العامة في مصر، الأحد، إحالة راهبين محبوسين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبومقار بوادي النطرون.
وبحسب النيابة، فإن الراهبين أقدما على الجريمة داخل الدير بعد اكتشاف القتيل الأنبا إبيفانيوس ارتكاب المتهمين مخالفات مالية.
وكان مقتل الأنبا إبيفانيوس (64 عاما)، الشهر الماضي، قد دفع الكنيسة إلى فرض إجراءات صارمة جديدة تتعلق بالرهبنة.
ويبعد دير أبومقار في وادي النطرون نحو 110 كيلومترات شمال غربي القاهرة.