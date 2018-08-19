وتداول نشطاء على فيسبوك وواتساب، السبت، مقطعا صوتيا، يتعلق بشروط القبول في ماجستير قانون "المنازعات العمومية" المعتمد في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة "سيدي محمد بن عبد الله" بمدينة فاس.

ويتعلق الأمر بمكالمة هاتفية جرت بين طالب و"وسيط أحد الأساتذة"، حيث يشترط هذا الأخير مبلغا ماليا بقيمة 40 ألف درهم مغربي، من أجل تسهيل مهمة الطالب في الحصول على الشهادة الجامعية.

ويقول الوسيط في المكالمة "المبلغ مرتفع لأن هذا التخصص مطلوب في سوق الشغل.. أنا قادر على مساعدتك في كل ما يتعلق بهذه الشهادة"، مضيفا "أضمن لك اجتياز الانتقاء الأولي والنجاح في الامتحان الكتابي والشفوي".

هذا وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن المصالح الأمنية المغربية ألقت القبض على "الوسيط" المتورط في المكالمة، مشيرا إلى أن جهاز الشرطة القضائية سيواصل التحقيق مع كل من له علاقة بهذا الموضوع.



من جهتها، نقلت وكالة أنباء المغرب العربي للأنباء عن جامعة "سيدي محمد بن عبد الله" قولها إنها فتحت تحقيقا بتنسيق مع الوزارة الوصية، في مضمون الشريط الصوتي.

وتابعت "الجامعة حريصة على ضمان شروط الشفافية والموضوعية وتساوي الفرص بين كل المرشحين".