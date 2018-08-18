وأشار مراسل "سكاي نيوز عربية" إلى أن المعبر سيشهد غدا مرور 1000 فلسطيني باتجاه القطاع.

وذكرت مصادر أمنية مصرية أنه سيتم إغلاق المعبر، ابتداء من الاثنين حتى السبت المقبل، بسبب عطلة عيد الأضحى.

وكانت مصر فتحت المعبر، مطلع أغسطس الجاري، للسماح للحجاج الفلسطينيين بالمرور إلى الأراضي المصرية، ومن ثم إلى الأراضي المقدسة بالسعودية.

وفي سياق آخر، من المنتظر عودة وفود الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة، عقب انتهاء عطلة العيد لاستكمال المحادثات بشأن ملفي التهدئة والمصالحة الفلسطينية.

وتحاول مصر والأمم المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة شاملة، لمنع تصعيد آخر في القتال ولتخفيف المعاناة الشديدة في القطاع، فيما تقود القاهرة جهودا للمصالحة بين حركتي وفتح وحماس.