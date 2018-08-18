وأوضحت، أن عدد الذين قدمت الوزارة لهم الخدمات الوقائية في عبر المنافذ الصحية من ١ ذو القعدة وحتى الآن بلغ 1.647 ميلون حاج، فيما بلغت النسب العامة لالتزام الحجاج باللقاحات الوقائية حتى تاريخه حوالي 80 في المئة‏ للحمى الشوكية، و96، 3 في المئة للحمى الصفراء، و87، 5 في المئة لشلل الأطفال‏.



ونوهت إلى أن مستشفياتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام، حيث أجرت (187) قسطرة قلبية، و(10) عمليات قلب مفتوح؛ وذلك منذ بداية شهر ذي القعدة، وحتى الخامس من ذي الحجة.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية تُركز في مقدمة أولوياتها على النواحي الوقائية للحجاج، وتتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالمياً، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية، مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية.