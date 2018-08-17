وتقدم رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بخالص التعازي للشعب الهندي ولرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، في ضحايا الفيضانات المؤسفة التي تشهدها ولاية كيرلا الهندية، وراح ضحيتها المئات، وتسببت في تهجير مئات الآلاف من السكان خلال الأيام الماضية.

وأكدت التوجيهات الصادرة عن الشيوخ على ضرورة تضافر كافة الجهود في الدولة لتنسيق عمليات عاجلة لإغاثة متضرري فيضانات كيرلا، بما يعكس روح الصداقة التاريخية التي تربط الشعبين، وبما يسهم بشكل مباشر في دعم الحكومة الهندية بمساعيها لاحتواء الآثار المدمرة للفيضانات على سكان الولاية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.