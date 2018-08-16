وصرح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن 5 طائرات منها أسقطت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، قرب قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية، المركز الرئيسي للعمليات الروسية في سوريا.

وأضاف كوناشينكوف أنه "رغم بدائية الطائرات، فإنها تستخدم تقنيات متقدمة، ويصل مداها إلى 100 كيلومتر".

وأوضح أن المسلحين لا يمكنهم تجميع هذه الطائرات دون مساعدة خارجية، إلا أنه لم يحدد الجهة التي ربما تكون قد ساعدتهم.

وأشار إلى أن عدد الهجمات بطائرات بدون طيار على قاعدته الرئيسية بسوريا قد تصاعد، موضحا أن كلها أطلقت من مسلحين متواجدين في محافظة إدلب شمال البلاد.

وأصبحت إدلب القاعدة الرئيسية للمسلحين ضد القوات الحكومية السورية وحلفائها، حيث انتقلوا إليها عقب إجبارهم على الخروج من مناطق أخرى في سوريا، كجزء من اتفاقيات عادة ما تم التفاوض فيها مع الروس بالنيابة عن الحكومة السورية.

وبالدعم الروسي، استعادت قوات الأسد السيطرة على مدن مهمة مثل حلب وحمص ودرعا، المدينة الجنوبية التي كانت مهد الاحتجاجات ضد الحكومة في مارس 2011.

واستعادت الحكومة أيضا السيطرة على طرق سريعة محورية، تسمح بالسفر الآمن طوال الطريق من الحدود الأردنية في الجنوب إلى محافظة حماة وسط البلاد.