ونشر المتحدث العسكري المصري، الخميس، مقطعا مصورا يظهر مساعدات وزارات الدفاع والخارجية والصحة والتضامن الاجتماعي والزراعة، فضلا عن معونات الهلال الأحمر المصري، المرسلة إلى السودان.

وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضى أن المساعدات "مستلزمات إغاثة وأدوية وبطاطين وخيام ومواد غذائية ومعدات هندسية".

وبحسب راضي، فقد أرسلت مصر "قافلتين طبية وبيطرية لعدة أقاليم في السودان، للمساعدة في مواجهة استشراء الآفات والأمراض نتيجة نفوق الماشية جراء السيول، ولحماية الثروة الحيوانية في السودان من أي تداعيات سلبية".

وشهدت الخرطوم، صباح الأربعاء، هطول أمطار غزيرة لساعات، حيث غمرت المياه شوارع العاصمة وانقطع التيار الكهربائي عن معظم أحيائها.

يذكر أن معدلات مياه النيل ترتفع أثناء موسم الأمطار في إثيوبيا، حيث ينبع فرعه الرئيسي، خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر.