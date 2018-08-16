وتشدد الحكومة السعودية على أهمية حمل تصريح الحج لأداء مناسك الركن الخامس التي تبدأ أولى مراحله الأسبوع المقبل.

وأكد وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن، أن وزارة الحج والعمرة وضعت خطة متكاملة للعمليات التشغيلية لموسم الحج وفق مقاييس أداء عالية، ومتابعتهما المستمرة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة، من أنحاء العالم بمختلف جنسياتهم ليؤدوا مناسك الحج في راحة وطمأنينة وأمان.

في هذه الأثناء، افتتح قائد قوات الحج بالمديرية العامة للدفاع المدني، سالم المطرفي، مركز التوعية الوقائية بالحرم المكي الشريف الذي تقيمه المديرية العامة للدفاع المدني بعنوان "سلامة" لنشر التوعية والوقاية لدى حجاج بيت الله الحرام أو العاملين في خدمة الحجاج بشكل عام، من خلال وسائل الإعلام التقليدي أو الحديث.