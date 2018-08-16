وقالت وكالة الأنباء السعودية واس نقلا عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن المواطن فواز عبدالرحمن عيد الحربي كان يتبنى فكر داعش الإرهابي وفي نيته الإقدام على تنفيذ عمل إرهابي.

وأضاف المتحدث: "عند قيام رجال الأمن بمحاولة القبض عليه الساعة الواحدة والنصف من فجر يوم الأربعاء ... بادر بإطلاق النار تجاههم ثم لاذ بالفرار محاولا التواري عن الأنظار."

وتمكنت أجهزة الأمن من تعقب أثره من خلال تحرياتها المكثفة من تحديد ورصد مكان تواجده بالقرب من حي السوق بمحافظة البكيرية وبمحاصرته وتوجيه النداء له لتسليم نفسه.

وأضاف المتحدث باسم الداخلية أن الشخص ترجل من سيارته وهو يلف على جسده ما يشبه الحزام الناسف مطلقاً النار بكثافة على رجال الأمن ما اقتضى الرد عليه بالمثل وإصابته وتحييد خطره بشكل كامل.

ونقل بعد ذلك للمستشفى من دون تعرض عناصر الأجهزة الأمنية لأي إصابة أو أحد من المارة.

وأشار المتحدث إلى أنه تم ضبط سلاح رشاش وعدد (٣٥٩) طلقه نارية حية وحامل به خمسة مخازن إضافة إلى مسدس ومخزنين وعدد 30 طلقة مسدس نارية.