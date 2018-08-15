وأعلنت وزارة الداخلية التونسية ليل الاثنين عن توقيف 15 شخصا بينهم تسعة "عناصر تكفيرية".

وعلق وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في تغريدة على تويتر على توقيف " متطرفين" حاولوا الوصول لإيطاليا قائلا "لمن يقولون إن +الإرهابيين لا يصلون عبر القوارب+".

وفي الربيع الفائت، وصف وزير الداخلية الإيطالي المهاجرين التونسيين نحو إيطاليا "بالمنحرفين".

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي حسام الجبابلي لاذاعة موزاييك إف إم "ليست هناك أي صبغة إرهابية ضد الجانب الإيطالي في عملية الهجرة غير القانونية".

وأوضح الجبابلي لوكالة فرانس برس "لقد حاولوا مغادرة تونس بحثا عن حياة أفضل، على غرار باقي المهاجرين"، مبينا أنهم رجال تتراوح أعمارهم بين 28 و42 عاما وليست لهم صلة بمجموعات إرهابية.

ويحاول عدد كبير من الشباب التونسي عبور البحر المتوسط بطريقة غير قانونية بحثا عن عمل في دول أوروبية.

وفي بعض الاحيان، تنتهي رحلتهم بمأساة على غرار حادثة غرق مركب مهاجرين قبالة جزيرة قرقنة (شرق) مطلع حزيران/يونيو الفائت عندما لقي 87 شخصا حتفهم غرقا غالبيتهم من التونسيين.

وتم توقيف 2659 مهاجرا حاولوا عبور البحر حتى حزيران/يونيو الفائت مقابل 564 شخصا في نفس الفترة من العام 2017، وفقا للجبابلي.

كما أعلنت وزارة الداخلية توقيف شخصين في محافظة سوسة (وسط) "عمرهما 19 و21 عاما متبنّيان للفكر الداعشي حيث أثبتت المعاينة الفنية لأجهزتهما الإلكترونية تواصلهما مع عناصر إرهابية بسوريا وليبيا كانت تقدّم لهما دروسا في صنع المتفجرات وطرق استعمال السكّين خلال عمليّات الطّعن".

وأكد الجبابلي في هذا السياق أن الشابين كانا يخططان للقيام بهجوم في تونس.