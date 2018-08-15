وأكدت الوزارة، في بيان، أن العودة الجزئية والممرحلة ممكنة وظروفها متوفرة. وأيدت الوزارة موقف غراندي بشأن استعداد الأمم المتحدة لمساعدة من يريد العودة .

وطالبت الوزارة مفوضية اللاجئين بوضع برنامج لعودة اللاجئين، موضحة أنها تتطلع للعمل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لوضع ملف عودة النازحين على طريق الحل النهائي والمستدام.

وأعربت الخارجية اللبنانية عن أن تساعد زيارة غراندي إلى سوريا على تحقيق ذلك.

ودعت الوزارة غراندي إلى "تقييم الوضع الأمني بطريقة موضوعية، والاعتماد على التقارير الأمنية الواردة من معظم الأجهزة الأمنية العالمية التي تقاطعت بمعظمها على أن الوضع الأمني في سوريا أصبح مستقرا في الكثير من المدن والمحافظات السورية".

يذكر أن غراندي قال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في برلين، الاثنين: "لا يمكننا أن نسمح بعودة اللاجئين في الظروف الخطيرة".

وأضاف أن 5 ملايين لاجئ موجودون حاليا في الدول المجاورة لسوريا، وأن الأمم المتحدة "لا تستطيع ضمان عودة مثل هذا العدد من الأشخاص في ضل استمرار النزاع".