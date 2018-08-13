وأوضح قرقاش في مؤتمر صحفي، أن ميليشيات الحوثي استهدفت ناقلتي النفط السعوديتين بعد تهديد الرئيس الإيراني حسن روحاني بإغلاق مضيق هرمز.

وأضاف: "إيران تستخدم أذرعها في المنطقة بشكل فعّال ونحن لسنا بغافلين عن هذه العلاقة. وبينما لا يفهم الجميع هذه العلاقة فنحن مصممون على ألا يحدث تحولا استراتيجيا".

وأشار إلى أن التحالف العربي لن يقبل بأن تسيطر ميليشيات الحوثي الموالية لطهران على اليمن، لأن من شأن سيناريو كهذا أن يزيد صعوبة المهمة التي يقوم بها التحالف.

وبيّن الوزير الإماراتي أن العائق الأساسي لإيجاد حل سياسي في اليمن هم الحوثيون الذين قوّضوا جميع المبادرات السابقة برفضهم سحب الميليشيات والأسلحة الثقيلة من المراكز الحضرية للسماح ببدء العملية السياسية.

وبشأن الوضع الإنساني في اليمن، قال قرقاش: "بالطبع نحن مهتمون بالوضع الإنساني في اليمن، والتحالف العربي لدعم الشرعية يقوم بما في وسعه لتخفيف أعباء الحرب".

واختتم: "نقوم بدورنا عبر مبادرات مختلفة، كان آخرها مكافحة وباء الكوليرا في الحديدة كما نتعاون مع المنظمات المعنية الأخرى".