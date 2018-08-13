وأوضحت الوزارة في بيان أن العملية تأتي استمرارا لجهود "الداخلية" في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار بالبلاد، وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عنف بالبلاد.

وأفاد البيان بأنه "وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ إحدى الخلايا الإرهابية وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر وكراً للاختباء، تمهيداً للانطلاق منها لتنفيذ مخططاتها الإرهابية الهادفة إلى ترويع المواطنين ونشر الفوضى والتأثير سلباً على الأوضاع الأمنية والاقتصادية".

وأسفرت عمليات المتابعة والتعامل الأمني مع المعلومات الواردة بشأن المخطط الإرهابي، عن تحديد مكان الوكر الإرهابى، وداهمته قوات الأمن المصرية، حيث بادر من بداخله من عناصر إرهابية بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات، مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران.

وأسفرت المواجهة عن مصرع 6 عناصر إرهابية والعثور بحوزتهم على 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش وفرد خرطوش محلى الصنع، إلى جانب كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.