وتواصل المقاومة اليمنية المشتركة لليوم الثاني تضييق الخناق على مركز مديرية الدريهمي، لتطهيره من ميليشيات الحوثي الانقلابية، وسط انهيارات متسارعة في صفوف الميليشيات.

ونجحت المقاومة اليمنية في إحكام سيطرتها من 4 جهات، بعد عملية التفاف نفذتها عبر الطرق الصحراوية.

وتنفذ عملية التحرير الدريهمي من قبضة الحوثيين، في إطار تكتيك عسكري يراعي الحفاظ على أرواح المدنيين والبنية التحتية، بما يضمن تحرير كامل المديرية ومركزها دون خسائر في صفوف المدنيين الذين تتخذهم الميليشيات دروعا بشرية لحماية عناصرها المهزومة في ساحات القتال.

ويمثل تحرير مركز الدريهمي ضربة جديدة لمليشيات الحوثي الانقلابية، بعد أن منيت مؤخرا بخسائر فادحة في معارك الساحل الغربي.