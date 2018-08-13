وقال المرصد إن الانفجار وقع في بلدة سرمدا القريبة من الحدود مع تركيا والتي تقع إلى الشمال من مدينة إدلب عاصمة المحافظة.

وأضاف المرصد أن أغلب سكان المبنى من المدنيين النازحين بسبب الحرب المستمرة منذ سبع سنوات وكان يستخدمه كذلك تاجر سلاح.

وقالت جماعة الخوذ البيضاء السورية للدفاع المدني التي تأسست في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة على موقع تويتر إن 36 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في الانفجار وإنه جرى انتشال عشرة أشخاص أحياء منتحت الأنقاض بعد الانفجار الذي وقع فجر اليوم.

وقالوا إن سبب الانفجار الذي دمر المبنى متعدد الطوابق بكاملهلم يعرف بعد.

ومحافظة إدلب هي آخر معقل تسيطر عليه القوات المعارضة لحكم الرئيس السوري بشار الأسد.