وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات "إن الأجهزة الأمنية مستمرة بتطهير الموقع عقب انتهاء العملية، إذ تعكف على تمشيط المنطقة بالكامل، بعد أن هدمت الجزء المتبقي من المبنى الذي انهارت أجزاء منه الجمعة، وفخخه الإرهابيون في وقت سابق، حيث عادت الأمور في الموقع إلى طبيعتها".

وبيّنت غنيمات أن نتائج العملية الأمنية أسفرت عن مقتل أربعة من عناصر قوات الأمن التي داهمت الموقع برصاص الإرهابيين.

وأكدت إلقاء القبض على خمسة إرهابيين، وقتل ثلاثة آخرين، ينتمون إلى خلية إرهابية يشتبه بتورطها في هجوم الفحيص، الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام، السبت، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ستة آخرين.

ولفتت إلى أن العملية الأمنية تمت استنادا على معلومات موثقة، وعمليات استخبارية دقيقة، حيث جرى تنفيذها على عدة مراحل، وبتخطيط محترف وخطوات مدروسة، وذلك من أجل ضمان سلامة المواطنين، وعدم الإضرار بهم كونها جرت في منطقة مأهولة بالسكان.

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، توعد في وقت سابق الأحد "بمحاسبة كل من سولت له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه"، مضيفا: "سنقاتل الخوارج ونضربهم بلا رحمة وبكل قوة وحزم".