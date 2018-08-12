وأكد الملك عبد الله الثاني عزم بلاده "القضاء على الإرهاب ومحاسبة كل من يحاول المساس بأمن الأردن".

وكان شرطي أردني قتل، السبت، في هجوم استهدف حافلة لقوات الدرك، في مدينة الفحيص غرب عمان.

وإثر الهجوم، أطلقت قوات الأمن عملية أمنية لملاحقة متورطين فيه مدينة السلط، تمكنت فيها من اعتقال وقتل عدد من الإرهابيين، وشهدت العملية ذاتها مقتل 4 من عناصر الأمن.

وقال العاهل الأردني في تغريدات على موقع تويتر: "نعزي أنفسنا وأسر الشهداء وكل أبناء شعبنا (..)، هؤلاء الشهداء انضموا إلى كوكبة شهداء الواجب الذين سطروا بتضحياتهم وبطولاتهم أسمى معاني الشرف والبطولة، التي يفخر بها كل الأردنيين".

وتوعد العاهل الأردني "بمحاسبة كل من سولت له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه"، مضيفا: "سنقاتل الخوارج ونضربهم بلا رحمة وبكل قوة وحزم".

وشدد الملك عبد الله الثاني على أن الأردن "سيبقى عصيا منيعا على الإرهاب والإرهابيين، بتماسك الأردنيين ويقظة نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".

وتابع: "هذا العمل الإرهابي الجبان وأي عمل يستهدف أمن الأردن لن يزيدنا إلا وحدة وقوة وإصرارا على القضاء على الإرهاب وعصاباته الإجرامية (..) هذا العمل الإجرامي الجبان يذكرنا دائما بأن بلدنا مستهدف من الظلاميين الذين يريدون الشر بنا جميعا".

وأكد العاهل الأردني على أن هدف بلاده هو "كسر شوكة الإرهاب ودحره، ولن نحيد عن هذا الهدف رغم التضحيات".

كما تطرق إلى "الفكر الظلامي" الذي يقف الجميع ضده، مشددا على أن "لا مكان للتردد في محاربة آفة الإرهاب".

وأضاف: "جبهتنا الوطنية القوية ووعي شعبنا الذي يرفض هذا الفكر الظلامي الدخيل على ديننا، هي مصدر قوتنا وما يميز وطننا".

يذكر أن الديوان الملكي الأردني كان قد أعلن، الأحد، تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي لمقره بالعاصمة عمان، حدادا على أرواح رجال الأمن الخمسة.

وبدأ تنكيس السارية، وفق الديوان الملكي، ظهر اليوم، على أن يستمر لمدة 3 أيام.