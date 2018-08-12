وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في الأردن جمانه غنيمات إن المرحلة الثانية من عملية المداهمة في مدينة السلط أسفرت حتى اللحظة عن إنقاذ أحد عناصر الأجهزة الأمنية وهو على قيد الحياة وحالته حرجه.

ونقلت وكالة عمون عن وزيرة قولها: "ما تزال العملية مستمرة وبخطوات مدروسة للتأكد من عدم وجود مدنيين مهددين من قبل المشتبه بهم".

وأهابت غنيمات بالمواطنين الابتعاد عن موقع المداهمة كوّن العملية مستمرة.‏

وأسفرت العملية الأمنية في السلط عن مقتل ثلاثة من قوات الأمن، وإصابة 17 آخرين بينهم عدد من المدنيين، أثناء تبادل إطلاق النار، وتفجير الإرهابيين للمبنى الذي كانوا يتحصنون فيه.

وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية، أن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت وراء انفجار حافلة الدرك في مدينةالفحيص، الذي أدى إلى مقتل رقيب وإصابة 6 من أفراد الدورية يوم الجمعة، في حادث وصفه رئيس الوزراء عمر الرزاز بالعمل الإرهابي.