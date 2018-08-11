وأظهر مقطع فيديو مبنى من ثلاثة طوابق ينهار أثناء عملية المداهمة، بينما تحدث شهود عيان عن مواجهة كانت تجري بين الأمن ومسلحين متحصنين بالمنزل.

وتشير المعلومات الأولية أن المسلحين المتحصنيين داخل البناية عمدوا إلى تفجيرها.

وقال شهود عيان إنه تم القبض على ثلاثة مسلحين، فيما شوهدت مروحيات فوق المنطقة.

وذكر الشهود أن أعدادا كبيرة من سيارات الإسعاف اتجهت من عمان إلى السلط.

وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية، أن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت وراء انفجار حافلة الدرك في الفحيص، الذي أدى إلى مقتل رقيب وإصابة 6 من أفراد الدورية، في حادث وصفه رئيس الوزراء عمر الرزاز بالعمل الإرهابي.