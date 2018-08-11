وأظهر مقطع فيديو مبنى من ثلاثة طوابق ينهار أثناء عملية المداهمة، بينما تحدث شهود عيان عن مواجهة كانت تجري بين الأمن ومسلحين متحصنين بالمنزل.

وقالت وزيرة الإعلام الأردنية، جمانة غنيمات إن إرهابيين عمدوا إلى تفجير منزل كانوا يتحصنون به بعد رفضهم تسليم أنفسهم للسلطات.

وأضافت أن الأمن تمكن من اعتقال ثلاثة إرهابيين خلال المداهمة في المنطقة.

وذكر الشهود أن أعدادا كبيرة من سيارات الإسعاف اتجهت من عمان إلى السلط، فيما قالت مصادر طبية إن 17 شخصا نقلوا إلى المستشفيات جراء إصابتهم في العملية.

وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية، أن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت وراء انفجار حافلة الدرك في الفحيص، الذي أدى إلى مقتل رقيب وإصابة 6 من أفراد الدورية يوم السبت، في حادث وصفه رئيس الوزراء عمر الرزاز بالعمل الإرهابي.