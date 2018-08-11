وأفادت الوكالة "دفاعاتنا الجوية تتصدى لهدف معاد اخترق الأجواء فوق منطقة دير العشائر في ريف دمشق".

وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته عن "محاولات" قامت بها الدفعات الجوية السورية للتصدي "لاستهداف طال مواقع تابعة لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في منطقة دير العشائر غرب العاصمة دمشق".

لكن المرصد لم يحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم، وأشار إلى تواجد عناصر من مليشيات حزب الله الداعم للنظام السوري في المنطقة.

وغالبا ما يتهم النظام السوري المدعوم من موسكو إسرائيل باستهداف مواقعه العسكرية.

وأعلنت "سانا" الأسبوع الماضي أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ"هدف معاد" غرب دمشق، من دون اتهام أي جهة أو تحديد ما تم استهدافه.

ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، قصفت إسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية للنظام السوري وأخرى لحزب الله في سوريا. واستهدف القصف الإسرائيلي مؤخراً أهدفاً إيرانية.