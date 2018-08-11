وقالت وزارة الصحة، السبت، إن قمع "مسيرة العودة" من طرف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلف مقتل 3 أشخاص، وإصابة المئات، شرقي قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار من الدبابات تجاه المتظاهرين شرقي رفح وخان يونس. كما أطلقت قذيفة مدفعية قرب نقطة عسكرية لحماس شرقي غزة، دون إصابات، بالإضافة إلى قذيفة ثانية قرب السياج الأمني شرق مخيم البريج.

وذكرت وزارة الصحة، أنه تم علاج 136 شخصا ميدانيا، و106 آخرين بالمستشفيات.

وشارك آلاف الفلسطينيين، في الجمعة العشرين لمسيرات العودة السلمية التي انطلقت في الثلاثين من مايو الماضي.

وتتعامل القوات الإسرائيلية مع المظاهرات باستخدام الرصاص الحي من خلال قناصة متمركزين في مواقع على طول الخط الفاصل مع غزة.

وأسفرت عمليات إطلاق النار عن قتل أكثر من 160 فلسطينيا وإصابة أكثر من 17500 آخرين، منذ انطلاق المسيرات في مارس الماضي، بحسب وزارة الصحة.