على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم جديد على قاعدتها الجوية في حميميم بمحافظة اللاذقية بواسطة طائرتين مسيرتين.

وقال رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم اليكسى تسيغانكوف إن "الوسائل النارية النظامية للدفاع الجوي دمرت الهدفين الجويين على مسافة بعيدة عن مطار حميميم."

وأشار تسيغانكوف إلى أن تدمير الهدفين "لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية" لافتا إلى أن قاعدة حميميم تعمل وفقا للنظام الاعتيادي."

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الخميس عن إسقاط طائرة مسيرة كانت تقترب من قاعدة حميميم كما أعلنت الوزارة إحباط 4 هجمات بطائرات مسيرة على القاعدة خلال الشهر الماضي.