وشنت مقاتلات حربية 6 غارات جوية مكثفة على البلدة تسببت بانفجارات قوية سمع صداها في عموم ريفي إدلب وحلب.

وأدت الغارات إلn تدمير حي سكني بالكامل، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني تنتشل الضحايا من تحت الأنقاض.

وإدلب هي آخر محافظة رئيسية تسيطر عليها المعارضة في سوريا، وهناك مخاوف بأن يتسبب هجوم حكومي عليها في نزوح مئات الآلاف من السوريين داخل المحافظة المتاخمة لتركيا.

وكان كبير مستشاري المبعوث الدولي إلى سوريا، يان إيغلاند قد حذر في وقت سابق مع اندلاع عمليات حربية في المدينة المكتظة بالسكان، داعيا المجتمع الدولي إلى منع امتداد الحرب إلى هذه المنطقة.