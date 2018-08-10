وذكرت الوزارة أن المسعف المتطوع عبد الله القططي قتل برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وكذلك المواطن علي سعيد العالول (55 عاما).

وأضافت الوزارة أنه من بين 170 مصابا خلال مظاهرات الجمعة، عولج 90 شخصا ميدانيا بينما نقل 80 آخرون إلى المستشفيات.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن بعض المصابين في حالة الخطر منهم الشاب سليمان قبلان الذي أصيب بعيار ناري متفجر في الرأس شرق خان يونس، ونقل على أثره إلى المستشفى الأوروبي.

وشارك آلاف الفلسطينيين، في الجمعة العشرين لمسيرات العودة السلمية التي انطلقت في الثلاثين من أيار الماضي.

وتتعامل القوات الإسرائيلية مع المظاهرات باستخدام الرصاص الحي من خلال قناصة متمركزين في مواقع على طول الخط الفاصل مع غزة.

وأسفرت عمليات إطلاق النار عن قتل أكثر من 160 فلسطينيا وإصابة أكثر من 17500 آخرين، منذ انطلاق المسيرات في مارس الماضي، بحسب وزارة الصحة.