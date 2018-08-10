تقرير المديرية العامة للأمن الوطني، الذي قدم حصيلة سنة من العمل الأمني، أوضح أن عدد الأشخاص المتهمين بالقيام بجرائم عنيفة تستهدف المدارس، قد بلغ نحو 114 شخصا أي بنسبة 4 بالمئة من عدد الموقوفين. وبلغ عدد المتهمين في قضايا بيع واستهلاك المخدرات نحو 1030 مشتبها فيه.

وبحسب بيان الشرطة، فقد تصدرت ولاية أمن وجدة شرق البلاد محافظات البلاد من حيث عدد الموقوفين بنحو 451 ثم محافظة فاس وسط المغرب بنحو 394 موقوفا، والدار البيضاء بنحو 392 ثم مكناس بنحو 370، وأخيرا الرباط بنحو 281 تدخلا أمنيا.

هذه الأرقام أظهرت بحسب مصدر أمني رفيع ارتفاع نسبة القضايا المرتبطة بأمن الموسسات التعليمية بنسبة 27 بالمئة مقارنة مع العام الماضي وارتفاع بنسبة 25 بالمئة في عدد الموقوفين.

وأكد مصدر أمني أن إدارة الشرطة أعطت تعليماتها بتكثيف التواجد الأمني وبخلق فرق مختلطة من تخصصات شرطية متنوعة لتأمين المحيط المدرسي ومحاربة المخدرات والعنف وحماية الطلبة والكوادر التعليمية.

وقال مصدر أمني رفض الكشف عن هويته، إن إدارة الشرطة بالمغرب تعمل على تعزيز الحضور الشرطي بمحيط المؤسسات في أفق خلق شرطة متخصصة بأمن الموسسات التعليمية، تعمل على استباق الجرائم ووقاية المدارس من الظواهر السلبية بما فيها الغش بالامتحانات والعنف داخل المدارس.

توعية وعقاب...

وأضاف المصدر، أنه إلى جانب العمل الزجري للشرطة تم إطلاق حملات توعية داخل المدارس ومؤسسات التعليم الحكومية والخاصة، للتوعية بمخاطر الإدمان على المخدرات وتنظيم السير بمحيط المدارس والحفاظ على أمن وسلامة المدرسين والطلبة.

وبلغ عدد الحملات التوعوية التي قام بها أفراد الشرطة بداخل المؤسسات التعليمية، نحو 6915 زيارة استفاد منها نحو 900 ألف تلميذ.

وبحسب ذات البيان فقد تمكنت الشرطة من تأمين نحو 6518 مدرسة، هذا العام بزيادة تقدر بنحو 10 بالمئة مقارنة مع العام الماضي.