ووفقاً لخدمة التتبع المالي FTS لتوثيق المساعدات في حالات الطوارئ الإنسانية والتابعة للأمم المتحدة حلت السعودية في المركز الثاني في كبرى الدول المانحة لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن للعام 2018.

ويغطي هذا التقرير المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن من بداية عام 2018 إلى 5 أغسطس 2018 حيث قدمت الإمارات مساعدات إلى اليمن منذ بداية عام 2018 مبلغ وقدره 1.02 مليار دولار أميركي.

ومن ضمن هذه المساعدات 466.5 مليون دولار كاستجابة لخطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن و 198.8 مليون دولار كمساعدات إنسانية مباشرة.

يذكر أن المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني منذ إبريل 2015 إلى يوليو 2018 بلغت 3.81 مليار دولار.

واستحوذت المساعدات الإنسانية ما نسبته 34.5 في المائة وبقيمة قدرها 1.31 مليار دولار أميركي من إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة.

بينما استحوذت المساعدات التنموية على 65.4 في المائة من قيمة المساعدات بمبلغ 2.49 مليار دولار وذلك للمساهمة في جهود إعادة الاعمار في عدد من المحافظات اليمنية المحررة وتوفير سبل المعيشة والاستقرار في العديد من المجالات.

وشملت المساعدات المقدمة 14 قطاعاً رئيسيا من قطاعات المساعدات وتضمنت 45 قطاعاً فرعياً، بما يدل على شمولية المساعدات الإماراتية واحتوائها لكافة مظاهر الحياة في اليمن بهدف المساهمة في توفير الاستقرار والتنمية في تلك المحافظات وغيرها من المناطق اليمنية.