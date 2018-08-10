وقال مصدر عسكري إن مقاتلات التحالف العربي قصفت مواقع للحوثيين في قرية "علي ربيع" في جبهة صرواح بالقرب من مركز المديرية"، مكبدةً المليشيات خسائر في العتاد والآليات القتالية للحوثيين.

وذكر المصدر أن المقاتلات استهدفت كذلك بغارات عدة عدداً من تجمعات ومواقع مسلحي الحوثي، منها مخازن أسلحة وغرفة عمليات.

وصرواح هي آخر مديريات مأرب التي ما تزال تخضع أجزاء منها لسيطرة الحوثيين، وتدور فيها معارك شرسة منذ أكثر من عامين.

من جهة أخرى رصدت قوات الدفاع الجوي السعودية انطلاق صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإنقلابية باتجاة مدينة نجران، وسقط داخل الأراضي اليمنية.