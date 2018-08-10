وقال مسؤول فلسطيني مطلع على محادثات التهدئة لوكالة رويترز للأنباء إن الاتفاق سيسري اعتبارا من الساعة 20:45 بتوقيت غرينتش، بينما

نقلت إذاعة الجيش عن مصادر أمنية إسرائيلية نفي التوصل إلى أي اتفاق.

واستهدفت طائرات إسرائيلية أكثر من 150 موقعا في القطاع منذ الأربعاء فيما أطلق نشطاء فلسطينيون عشرات الصواريخ، أحدها طويل المدى، صوب العمق الإسرائيلي.

وكانت قد دعت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة، الخميس، الجيش إلى مواصلة عملياته في قطاع غزة، في قرار يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد.

وقتل ثلاثة فلسطينيين من بينهم طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف العام، ووالدتها الحامل وشخص ثالث، في غارات مكثفة شنها سلاح الجو الإسرائيلي ليل الأربعاء الخميس.